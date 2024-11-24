Экс-участник СВО помог бойцам вернуться к гражданской жизни через центр «Ясенки»

Бывший участник специальной военной операции Константин Харламов, получивший серьезное ранение и потерявший ногу, сейчас трудится специалистом по социальной работе в подмосковном центре реабилитации «Ясенки». Он помогает вернувшимся бойцам влиться в жизнь на «гражданке». Его историю рассказал корреспондент 360.ru Александр Молочко.

Из зоны СВО Харламов вернулся в январе 2023 года. Он лежал в госпиталях, получил протез, но никак не мог привыкнуть к нормальной гражданской жизни. Отправится в центр «Ясенки» его уговорили сотрудники фонда «Защитники Отечества».

«Мне необходима была именно социальная реабилитация. Я среди персонала, среди общения начал оттаивать», — вспомнил о прошлом Харламов.

Постепенно вернувшись к нормальной жизни, он начал помогать сотрудникам Центра, став связующим звеном между медиками и вернувшимися с фронта пациентами.

«Я помогаю донести до персонала их потребности, мироощущение, то, чего им не хватает, наладить взаимопонимание, объяснить бойцам, как их видит персонал, как их видят люди на улицах», — объяснил мужчина.

Харламов добавил, что старается размывать грань между участниками боевых действий и простыми людьми. Для бойцов он свой, который знает все их нужды. Для того, чтобы социальная реабилитация проходила более плавно, в «Ясенках» даже создали симулятор настоящей квартиры, куда пациентов приглашают как гостей.

Только на социальной помощи вернувшимся бойцам Константин Харламов останавливаться не собирается и планирует запустить производство специальных кровоостанавливающих приспособлений для тех, кто находится на передовой.

О необходимости специальных программ реабилитации и социализации для возвращающихся бойцов ранее в интервью 360.ru заявил бывший командир штурмового подразделения частной военной компании «Вагнер» и автор книги «Штурм Бахмута. Позывной Констебль» Константин Луговой. Он пояснил, что многие из тех, кто находится на фронте, не верят в существование посттравматического стрессового расстройства.