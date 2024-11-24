«Нужна реабилитация». Экс-командир «Вагнера» рассказал о помощи бойцам после СВО

В российском обществе сейчас бродят мифы, что вернувшиеся на гражданку бывшие заключенные, получившие боевой опыт в зоне специальной военной операции начнут убивать, насиловать и создавать преступные группировки. Но большая их часть останется на военной службе. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой заявил бывший командир штурмового подразделения частной военной компании «Вагнер» и автор книги «Штурм Бахмута. Позывной Констебль» Константин Луговой.

Он пояснил, что у него есть хороший пример с бывшими заключенными, которые входили в его подразделение.

«Большая часть, 80%, которые были бывшими заключенными, продолжают службу в Минобороны, в спецназе „Ахмат“, в Африканском корпусе. То есть они так или иначе полученные навыки в конструктивном русле применяют», — заявил Луговой.

Бывший боец добавил, что надо задуматься о тех, кто отправился на защиту интересов России, а после возвращения домой столкнулся с негативным отношением к себе. По его словам, это связано с тем, что россияне раньше плохо относились к военной службе и этот пережиток остался до сих пор.

«У меня есть четкое ощущение, что необходимо создавать программы по социализации, адаптации ребят, которые возвращаются», — отметил Луговой.

В ходе он интервью он признался, что сам переживал посттравматическое стрессовое расстройство после возвращения из зоны боевых действий. Он подчеркнул, что для него это был уже второй опыт. Впервые он столкнулся с таким состоянием после участия в боях во Второй чеченской кампании. При гражданской жизни на бывшего бойца наваливается море бытовых проблем, которые он решать отвык, потому что на фронте все было просто: свои, враги и выброс адреналина. Поэтому после возвращения участникам боев нужно адаптироваться к новой реальности, заключил Луговой.