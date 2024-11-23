«Тебе захочется уехать». Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал о перенесенном ПТСР

Возвращение к гражданской жизни после участия в боевых действиях пробуждает в человеке желание уехать обратно на фронт, где все проще и понятнее, есть боевое братство и не приходится решать бытовые проблемы. Это состояние называется посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), и его важно пережить. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал бывший командир штурмового подразделения частной военной компании «Вагнер» и автор книги «Штурм Бахмута. Позывной Констебль» Константин Луговой.

Он отметил, что после возвращения с СВО столкнулся с ПТСР во второй раз в жизни, поэтому опыт, как справиться с таким состоянием, у мужчины уже есть.

Луговой рассказал, что в 2000–2001 годах принимал участие во Второй чеченской кампании. Тогда он был срочником и служил в составе спецназа ГРУ.

«После той командировки хотелось вернуться, и я даже практически подписал контракт. Прошло месяцев девять. Оглядываясь назад, я понимал, что после возвращения из Бахмута, из Артемовска у меня год будет такое же желание. Просто важно принять этот факт, что тебе захочется уехать», — заявил бывший боец и действующий писатель.