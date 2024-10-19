Экс-мэру Сочи не разрешили отправиться на СВО

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому отказали в отправке на специальную операцию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Экс-чиновник попросил отправить его на СВО после вынесения судом меры пресечения. Адвокат Иван Морозов подал ходатайство о приостановке уголовного дела, но получил отказ.
Причина — согласование отправки на спецоперацию является правом, а не обязанностью следователя. Сейчас экс-мэр находится в следственном изоляторе.
Ранее счета Копайгородского и его жены подпали под арест. Решение принял Мещанский суд Москвы, который рассматривает уголовное дело бывшего мэра.
Копайгородского задержали в Луганске в конце сентября по делу о присвоении или растрате.
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