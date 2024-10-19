Экс-мэру Сочи не разрешили отправиться на СВО

Mash: экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВО

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому отказали в отправке на специальную операцию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Экс-чиновник попросил отправить его на СВО после вынесения судом меры пресечения. Адвокат Иван Морозов подал ходатайство о приостановке уголовного дела, но получил отказ.

Причина — согласование отправки на спецоперацию является правом, а не обязанностью следователя. Сейчас экс-мэр находится в следственном изоляторе.

Ранее счета Копайгородского и его жены подпали под арест. Решение принял Мещанский суд Москвы, который рассматривает уголовное дело бывшего мэра.

Копайгородского задержали в Луганске в конце сентября по делу о присвоении или растрате.