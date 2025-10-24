Экс-главком НАТО предложил обеспечить безопасность Украины по трем направлениям

Бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО генерал Джеймс Ставридис предложил три направления гарантий безопасности для Украины в рамках мирной сделки с Россией. Об этом он написал в колонке для Bloomberg .

По мнению Ставридиса, обеспечить безопасность Украины надо на суше, на море и в воздухе. Среди его предложений — разместить в Черном море контингент натовских кораблей, чтобы не позволять российскому Черноморскому флоту препятствовать украинской внешней торговле. По словам генерала, Украина до конфликта была житницей Европы и эта статья доходов критически важна для ее экономики.

Также Ставридис призвал обеспечить бесполетную зону над Украиной совместными усилиями натовских и местных ВВС, поставить дальнобойные ракеты, например Tomahawk, развернуть международный воинский контингент под национальными флагами и предоставить ВСУ доступ к оружию и боеприпасам от западных партнеров.

Ранее газета The Guardian назвала передачу Донбасса России наименее худшим вариантом для Украины.