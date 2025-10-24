Guardian: передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Украины

Сохранение полного контроля над Донбассом за Россией для Украины будет наименее худшим вариантом завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Guardian .

«Если конфликт закончится контролем Россией над Донбассом, то это несправедливый исход для Украины и разочаровывающий для сторонников, но лучше многих альтернатив», — отметили авторы материалы.

Газета The New York Times писала 21 октября, что президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому ради достижения мира с Россией пойти на территориальные уступки.

По информации The Wall Street Journal, Трамп на переговорах с Зеленским заявил, что для него первостепенная задача — не возвращение Украине территорий, а скорейшее урегулирование конфликта.

Ранее Россия передала США ноту с требованиями для сделки по Украине.