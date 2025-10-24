Украине объяснили разумность варианта с потерей Донбасса
Guardian: передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Украины
Сохранение полного контроля над Донбассом за Россией для Украины будет наименее худшим вариантом завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Если конфликт закончится контролем Россией над Донбассом, то это несправедливый исход для Украины и разочаровывающий для сторонников, но лучше многих альтернатив», — отметили авторы материалы.
Газета The New York Times писала 21 октября, что президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому ради достижения мира с Россией пойти на территориальные уступки.
По информации The Wall Street Journal, Трамп на переговорах с Зеленским заявил, что для него первостепенная задача — не возвращение Украине территорий, а скорейшее урегулирование конфликта.
Ранее Россия передала США ноту с требованиями для сделки по Украине.