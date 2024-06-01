Экипаж танка Т-90А уничтожил украинскую пулеметную точку

Российские танкисты группировки войск «Запад» уничтожили пулеметную точку и живую силу противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипаж танка Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ точным выстрелом уничтожил пулеметную точку и живую силу ВСУ, находившуюся в лесополосе», — сказано в публикации.

Корректировку огня произвели с использованием беспилотников. После выполнения боевой задачи, танкисты оперативно уехали на высокой скорости в безопасное место, в котором украинские военные не могут выследить их.

Ранее в Минобороны рассказали, как российские танкисты с закрытых позиций уничтожили опорные пункты ВСУ недалеко от Белгородской области. Танк Т-80БВ ударил по украинским объектам после того, как разведчики ВС РФ передали данные об их местоположении.