Экипаж танка Т-90А уничтожил украинскую пулеметную точку

Минобороны РФ: экипаж танка Т-90А уничтожил пулеметную точку ВСУ в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Российские танкисты группировки войск «Запад» уничтожили пулеметную точку и живую силу противника в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипаж танка Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ точным выстрелом уничтожил пулеметную точку и живую силу ВСУ, находившуюся в лесополосе», — сказано в публикации.

Корректировку огня произвели с использованием беспилотников. После выполнения боевой задачи, танкисты оперативно уехали на высокой скорости в безопасное место, в котором украинские военные не могут выследить их.

Ранее в Минобороны рассказали, как российские танкисты с закрытых позиций уничтожили опорные пункты ВСУ недалеко от Белгородской области. Танк Т-80БВ ударил по украинским объектам после того, как разведчики ВС РФ передали данные об их местоположении.

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