«Его запустят опять». Удар «Орешником» по Украине напомнил странам НАТО об уязвимости

Второй удар новыми российскими баллистическими ракетами «Орешник» по Украине напомнил странам НАТО об их уязвимости. Об этом написала американская газета The New York Times .

Издание отметило, что с момента первого запуска «Орешника» в конце 2024 года украинская сторона ждала повторного удара.

«Украинцы все время с тревогой ждали, что ее запустят снова», — отметили авторы статьи.

Они так же подчеркнули, что еще один точный удар ракетой по украинской инфраструктуре заставил европейские страны почувствовать, что они находятся в зоне досягаемости российского арсенала.

Мощнейший удар парализовал Западную Украину в ночь на 9 января. Армия нанесла удары по заводам, где производились беспилотники, а также по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживающим ВПК Украины.