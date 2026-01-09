«Его запустят опять». Удар «Орешником» по Украине напомнил странам НАТО об уязвимости
NYT: украинцы ожидали нового запуска «Орешника» с тревогой
Второй удар новыми российскими баллистическими ракетами «Орешник» по Украине напомнил странам НАТО об их уязвимости. Об этом написала американская газета The New York Times.
Издание отметило, что с момента первого запуска «Орешника» в конце 2024 года украинская сторона ждала повторного удара.
«Украинцы все время с тревогой ждали, что ее запустят снова», — отметили авторы статьи.
Они так же подчеркнули, что еще один точный удар ракетой по украинской инфраструктуре заставил европейские страны почувствовать, что они находятся в зоне досягаемости российского арсенала.
Мощнейший удар парализовал Западную Украину в ночь на 9 января. Армия нанесла удары по заводам, где производились беспилотники, а также по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживающим ВПК Украины.