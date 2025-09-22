«Джекичанский трюк» спас бойца от украинского БПЛА

Группа эвакуации везла раненного в безопасное место, когда над крышей машины появился украинский дрон. Военнослужащие с позывными Енот и Карл выбежали на дорогу, чтобы сбить БПЛА из гладкоствольного оружия. В какой-то момент беспилотник едва не задел одного из них, но бойцу удалось ловко увернуться.

«Во время съемок ни один каскадер не пострадал, все спасены, все было как мы любим.

Товарищ Карла до сих пор не понимает, как он смог сделать такой джекичанский трюк», — заявил автор видео.

Ранее украинские военные пожаловались на увеличение радиуса действия российских БПЛА благодаря использованию дронов-маток. Это сильно осложнило логистику боевиков.