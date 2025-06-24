Вооруженные силы России освободили Дылеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Поселок перешел под контроль подразделений «Южной» группировки войск. Бойцы освободили Дылеевку в результате активных и решительных действий.

Ранее ВС России взяли под контроль село Петровское в Харьковской области и поселок Перебудова в Донецкой Народной Республике. Населенные пункты освободили группировки войск «Восток» и «Запад».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций российской армии в Часовом Яре на Краснолиманском направлении. Однако там продолжаются городские бои.