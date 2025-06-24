Дылеевка перешла под контроль ВС России
Вооруженные силы России освободили Дылеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Поселок перешел под контроль подразделений «Южной» группировки войск. Бойцы освободили Дылеевку в результате активных и решительных действий.
Ранее ВС России взяли под контроль село Петровское в Харьковской области и поселок Перебудова в Донецкой Народной Республике. Населенные пункты освободили группировки войск «Восток» и «Запад».
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций российской армии в Часовом Яре на Краснолиманском направлении. Однако там продолжаются городские бои.
Подмосковные теннисисты выиграли 5 медалей на первенстве России
СК установил личности украинских офицеров, вывозивших жителей из Курской области
Партию гуманитарной помощи передали из Павловского Посада в зону СВО
Тротуар вдоль автодороги по улице Спасателей обустроят в Жуковском
Новый формат работы домов культуры внедрят в Подмосковье
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 24 июня
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте