Российские военнослужащие улучшили позиции в Часовом Яре и на краснолиманском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Часов Яр, там, где еще городские бои [продолжаются], и в районе населенного пункта Ступочки достаточно горячо, но тем не менее видим улучшение позиций, равно как и на краснолиманском направлении», — сообщил он.

Ранее штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Танкист, рассказал, как украинские боевики бросали или добивали своих раненых боевых товарищей во время отступления из освобожденного российскими военными села Запорожье в ДНР.