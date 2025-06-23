Российские военнослужащие улучшили позиции в Часовом Яре и на краснолиманском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Часов Яр, там, где еще городские бои [продолжаются], и в районе населенного пункта Ступочки достаточно горячо, но тем не менее видим улучшение позиций, равно как и на краснолиманском направлении», — сообщил он.
Ранее штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Танкист, рассказал, как украинские боевики бросали или добивали своих раненых боевых товарищей во время отступления из освобожденного российскими военными села Запорожье в ДНР.
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