Действующие в зоне специальной военной операции группировки российских сил освободили село Петровское в Харьковской области и поселок Перебудова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в Петровское зашли подразделения группировки войск «Запад». Бойцы взяли село под свой контроль в результате активных и решительных действий.

Поселок Перебудова в Донецкой Народной Республике освободили подразделения группировки войск «Восток», проломившие оборону противника и продолжившие продвижение вглубь подконтрольной украинским боевикам территории.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

В минувшую субботу, 21 июня, подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения вглубь выстроенной обороны украинских боевиков освободили село Запорожье в Донецкой Народной Республики.