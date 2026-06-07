Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Курской области

В Курской области при атаке ВСУ на многоквартирный дом пострадала женщина

Украинские военные беспилотником атаковали многоквартирный дом в Рыльске Курской области, травмы получила женщина. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара у жилого здания начался пожар на кровле.

«У 46-летней женщины акубаротравма, сотрясение головного мозга. Ей оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации отказалась, будет наблюдаться амбулаторно», — сообщил губернатор.

Хинштейн уточнил, что семеро жильцов пострадавшего дома временно разместятся у родных. В случае необходимости им предоставят пункт временного проживания.

Также после атаки БПЛА по остановке около автовокзала в селе Ивановском пострадал местный житель. У 46-летнего мужчины рваная рана височной области, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, добавил Хинштейн.

«Варварские атаки укронацистов, которые не знают жалости и чести. Преступники обязательно понесут наказание», — подчеркнул он.

Ранее Хинштейн сообщал, что за сутки над Курской областью сбили 121 беспилотник.