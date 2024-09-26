Наемники ВСУ расстреляли девушку в Курской области за фразу про фашистов

Иностранные наемники ВСУ расстреляли 23-летнюю девушку, которая сравнила их с фашистами. Об этом сайту News.ru рассказала жительница Курской области.

По ее словам, об убийстве она узнала от подруги покойной, успевшей покинуть территорию, на которую зашли украинские военные. Перед гибелью россиянка сказала наемникам ВСУ, что они хуже фашистов.

В разговоре с журналистами местная жительница отметила, что люди столкнулись с жестокостью наемников ВСУ в Кореневском районе. Они рассказали, что в первые дни атак на приграничье украинские боевики въезжали в курские села на танках и вели огонь прямо по жилым домам.

«Этим занимались поляки и грузины, насколько их смогли опознать по речи. Украинцы же давали жителям уйти», — отметила собеседница сайта.

Солдаты ВСУ и наемник устроили расстрел мирной жительницы в одном из сел Курской области. Местонахождение погибшей до сих неизвестно.