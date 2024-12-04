«Двойник» Жириновского стал штурмовиком и участвует в боях под Часовым Яром

Пародирующий основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского актер Виктор Беломестнов стал штурмовиком и сейчас участвует в боях под Часовым Яром. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, он взял себе позывной Помреж. Служит в составе батальона «Скиф» бригады «Терек». Участвовал в освобождении Бахмута и получил две награды — «За взятие Бахмута» и «Участник битвы за Бахмут».

Ранее Владимир Путин издал указ о создании организационного комитета для празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Главой комитета стал председатель ГД Вячеслав Володин, также в состав вошли новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие.

Как отмечал депутат ГД Евгений Федоров, сбывшиеся прогнозы Жириновского связаны с его большим опытом. Кроме того, политик не боялся высказывать свои соображения о будущем, большая часть из которых воплотились в жизнь.