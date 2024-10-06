Раскрыт секрет успеха прогнозов Жириновского

Сбывшиеся прогнозы основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского связаны с его большим опытом. Об этом в комментарии ТАСС заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он пояснил, что еще одним важным фактором стало бесстрашие политика высказывать свои соображения о будущем, большинство из которых воплотились в жизнь.

«Я бы сказал, что это не предсказание. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — заявил Федоров.

В качестве примера депутат напомнил, что о будущем украинском конфликте предупреждал еще первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который отличался повышенным любопытством. Жириновский обладал точно таким же чувством, а также имел большой опыт и достаточно силы, чтобы публично сообщать о своих прогнозах.

В начале апреля этого года бывший депутат Госдумы Василий Власов объявил, что сбылся еще один прогноз Жириновского. Такое заявление он сделал после удара израильской армии по посольству Ирана в Дамаске.

Он отметил, что основатель ЛДПР оставался большим специалистом по Ближнему Востоку и прекрасно знал об основных очагах нестабильности региона. Это помогало ему просчитывать различные сценарии развития событий.