Двоих жителей Брянской области задержали за государственную измену

Сотрудники ФСБ задержали в Брянской области двоих пособников украинской террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, 30-летний и 32-летний местные жители делали фото и видео с военными объектами и сотрудниками правоохранительных органов и передавали кадры украинским кураторам. Кроме того, они собирали взрывные устройства, в том числе для беспилотников, и получали через тайники огнестрельное оружие.

Против мужчин возбудили уголовное дело о государственной измене и незаконном хранении взрывчатых веществ. Оба признались в содеянном, их взяли под стражу.

Центр общественных связей также опубликовал кадры оперативной съемки.

Накануне суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Белгородской области за государственную измену и подготовку терактов.