Двое жителей Курской области погибли, подорвавшись на минах

Двое мужчин подорвались на минах возле села Поповка Рыльского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Оба они погибли на месте. Врио главы региона выразил соболезнования их родным и близким и предупредил, что в приграничных районах может быть еще много неразорвавшихся боеприпасов.

«Пожалуйста, берегите себя!» — написал Хинштейн.

Ранее он рассказал, что с начала года из приграничья вывезли более 200 тел погибших из-за украинской агрессии. При этом работа осложнена сложной оперативной обстановкой.

Кроме того, на днях в Курской области подорвался на мине оператор программы «Вести» Сергей Солдатов. Он жив, вертолетом санитарной авиации его перевезли в Москву.