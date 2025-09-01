Раненного под Курском оператора ВГТРК транспортируют в Москву

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, раненного в Курской области, транспортируют в Москву вертолетом санитарной авиации. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Вертолет санавиации вылетел в столицу. Там Сергея встретят наши федеральные коллеги, чтобы продолжить курс лечения. Впереди долгий и непростой путь реабилитации», — написал он.

Хинштейн пожелал пострадавшему оператору сил и скорейшей поправки.

Ранее сообщалось, что Солдатов подорвался на мине. У оператора была минимальная кровопотеря, так как ему быстро оказали медицинскую помощь. Пострадавшему уже провели операцию.