Больше 200 тел погибших из-за ВСУ жителей Курской области вывезли с начала года

С начала 2025 года из приграничья удалось вывезти более 200 тел погибших из-за действий ВСУ жителей Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Из-за сложной оперативной обстановки работа эта затруднена», — отметил он.

По словам главы Курской области, пропавшими без вести на сегодняшний день считаются 590 человек. Местонахождение 300 из них установлено: речь идет как о живых, так и о погибших.

«О судьбе 290 человек, к сожалению, до сих пор нет точной информации», — добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что оператор ВГТРК подорвался на мине в приграничье в Курской области. Его госпитализировали и провели операцию.