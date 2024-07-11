«Теракт против детей». Захарова жестко отреагировала на происшествие в Шебекине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происшествие в Шебекине, где пострадали пятеро мальчиков, намеренным терактом против детей. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» — заявила дипломат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на площадку в городе Шебекино, где на тот момент находились пятеро мальчиков, одному из которых восемь лет. В итоге все дети пострадали, их госпитализировали. Двое — в тяжелом состоянии.

Гладков отметил, что на площадке не было никаких военных объектов или бойцов ВС РФ. Несмотря на это, украинские военные все равно атаковали мирный объект.