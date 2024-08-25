Двое ранены и один пропал без вести. Журналисты Reuters попали под обстрел в Краматорске
Reuters: журналистов агентства ранили в Краматорске
Журналисты агентства Reuters получили ранения в Краматорске. Об этом сообщили на сайте издания.
Авторы статьи уточнили, что корреспонденты попали под ракетный удар в ДНР 24 августа.
Двоих сотрудников агентства ранило, еще один — пропал без вести. Пострадавших журналистов увезли в больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Ранее в Курскую область незаконно проник журналист американского издания The Daily Beast Том Матч. Он побывал в Судже в сопровождении украинских военных. Репортаж о посещении российского региона появился в газете.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти отдельно изучат каждый случай незаконного проникновения иностранных репортеров в Курскую область. Она отметила, что отслеживать будут всех, вне зависимости от того, из какой страны приехал журналист.