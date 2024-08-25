Двое ранены и один пропал без вести. Журналисты Reuters попали под обстрел в Краматорске

Reuters: журналистов агентства ранили в Краматорске

Фото: РИА «Новости»

Журналисты агентства Reuters получили ранения в Краматорске. Об этом сообщили на сайте издания.

Авторы статьи уточнили, что корреспонденты попали под ракетный удар в ДНР 24 августа.

Двоих сотрудников агентства ранило, еще один — пропал без вести. Пострадавших журналистов увезли в больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее в Курскую область незаконно проник журналист американского издания The Daily Beast Том Матч. Он побывал в Судже в сопровождении украинских военных. Репортаж о посещении российского региона появился в газете.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти отдельно изучат каждый случай незаконного проникновения иностранных репортеров в Курскую область. Она отметила, что отслеживать будут всех, вне зависимости от того, из какой страны приехал журналист.

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