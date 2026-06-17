Двое пострадавших при теракте ВСУ под Брянском детей попали в реанимацию

Ковальчук: двое детей после удара ВСУ по автобусу под Брянском в реанимации

В реанимации остались двое детей, пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области. Об этом журналистам сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук во время посещения детской областной больницы.

«Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных», — рассказал Ковальчук, слова которого привело РИА «Новости».

Директор департамента здравоохранения региона Светлана Маркина подчеркнула, что врачи продолжили наблюдать за пациентами, а также уточнила характер травм у пострадавших.

«Это <…> последствия осколочных ранений и переломы нижних и верхних конечностей, <…> травматический шок в первой степени. Они находятся под наблюдением», — сказала она.

Маркина добавила, что психологи проконсультировали всех пострадавших и пассажиров автобуса. Им оказали необходимую помощь.

Представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском.