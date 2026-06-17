Президент Украины Владимир Зеленский сознательно делает детей мишенью для спланированных ударов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Решительно осуждаем гнусное преступление режима Зеленского, который, вопреки лицемерным заявлениям о приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и делает мишенью спланированных ударов ВСУ», — подчеркнула дипломат.

Захарова призвала мировую общественность, национальные правительства и международные структуры решительно осудить теракт против автобуса в Брянской области и дать преступным деяниям режима Зеленского честную оценку.

«Молчание будет означать одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых преступлений», — заключила она.

Врио главы Брянской области Егор Ковальчук подчеркивал, что атакованный ВСУ автобус не имел военного значения.