Двое подростков на мотоцикле погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, на котором ехали два подростка. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», — написал глава региона.

Накануне в селе Казинка украинский FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В момент атаки находившаяся рядом сельчанка получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

В Дубовом украинский дрон атаковал мирных жителей, пострадал один человек. Мужчину увезли на скорой с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по «Газели», водитель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног. Мужчину доставили в местную больницу для оказания первой помощи, дальнейшее лечение он будет проходить в медучреждении Белгорода.

В ночь на 30 апреля системы ПВО сбили над территорией России 189 украинских беспилотников. ВСУ атаковали белгородскую и Брянску область, а также ряд других регионов.