Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал поселок Дубовое в Белгородской области, в результате ЧП один мирный житель пострадал. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Дубовое Белгородского округа атакован вражеским беспилотником. Ранен мирный житель», — написал он.

По словам главы региона, мужчину увезли на скорой в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Также в результате удара пострадали фасад нежилого здания, две легковых машины и один грузовик.

Накануне в администрации Белгородской области сообщили, что один мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. Беспилотник ударил по «Газели» в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадавшего доставили в Шебекинскую районную больницу.