Одна женщина пострадала при атаке дрона в селе Казинка Белгородской области

Украинский дрон атаковал дорожное полотно в селе Казинка Белгородской области, в результате ЧП пострадала местная жительница. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

«FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В момент атаки находившаяся рядом женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног», — написал он.

По словам Гладкова, пострадавшую отвезли Валуйскую ЦРБ в машине скорой. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого Гладков сообщил, что один человек пострадал в результате атаки ВСУ в поселке Дубовое. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица. Также из-за удара получили повреждения фасад нежилого здания, два легковых автомобиля и один грузовик.

Накануне ВСУ тоже атаковали Белгородскую область. Пострадал мирный житель в селе Вознесеновка.