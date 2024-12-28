Движение поездов после атаки БПЛА восстановили в Воронежской области

Железнодорожное сообщение наладили в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия», — написал он.

Глава региона отметил, что этой ночью регион атаковали 28 украинских дронов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее Гусев сообщал о задержке нескольких поездов в регионе. Обломки одного из сбитых дронов повредили железнодорожную контактную сеть. Для ликвидации последствий случившегося создали штаб Юго-Восточной железной дороги.

По данным Минобороны, минувшей ночью ВСУ пустили в сторону России 56 украинских дронов: 28 над Воронежской областью, 17 над Ростовской и 11 над Белгородской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки БПЛА пострадали два мирных жителя.