Движение поездов через станцию Домодедово приостановили после атаки БПЛА

Глава округа Хрусталева: нет движения поездов через станцию Домодедово

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово приостановили утром 11 марта после массированной атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово. Как в сторону Москвы, так и в область», — написала она.

Хрусталева добавила, что для обеспечения безопасности временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов ввели в аэропорту Домодедово.

«Произошло возгорание на парковке „Мираторга“. По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направили спасателей», — отметила глава округа.

Утром во вторник украинские боевики предприняли попытку массированной атаки на Москву и Московскую область. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал о 65 сбитых БПЛА, взрывы слышали в Рязанской области.