Средства ПВО отразили атаку еще пяти БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны отбили атаку еще пяти беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны продолжает отражать массовую атаку беспилотников на Москву. Отразили атаку еще пяти БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Ранее Собянин сообщал об отражении в Московской области атаки 60 беспилотников, летевших по направлению к Москве. Из-за падения обломков повреждения получила кровля дома Домодедовской улице, также пострадали жилые дома в Видном и Раменском. Более точная информация уточняется.
Таким образом, общее количество сбитых БПЛА на данный момент достигло 65.
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