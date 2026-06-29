Движение машин по Крымскому мосту перекрыто уже более 4 часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту остается перекрытым уже свыше четырех часов. Об ограничениях сообщила пресс-служба информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В 02:05 по московскому времени канал опубликовал сообщение о временном перекрытии движения.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявили в центре.

Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму сообщила, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Накануне вечером в Минобороны заявили, что силы ПВО ликвидировали 72 украинских БПЛА над Россией. Дроны сбили в семи областях, над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.