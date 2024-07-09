Двое мужчин получили ранения при обстреле села под Белгородом

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ, есть пострадавшие и разрушения

Шебекинский городской округ снова оказался под ударом Вооруженных сил Украины. Предварительно, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В селе Ржевка украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника и атаковали дроном-камикадзе две машины. Ранения получили двое мужчин, их доставили в больницу. Авто тоже получили повреждения.

«В городе Шебекино после атак дронов повреждения получили два социальных объекта — выбиты окна, осколками посечены фасады», — написал Гладков.

ВСУ также атаковали социальные объекты в Новой Таволжанке: в двух зданиях выбило окна, повредило кровлю и фасад. В селе Вознесеновка из-за атаки дрона вспыхнула крыша жилого дома.

«Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах», — добавил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. Ранее стало известно о четверых погибших после ударов ВСУ. Ранения получили 20 человек, некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии. Повреждения получили 160 квартир и 60 частных домов.