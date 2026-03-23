Две женщины пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Две жительницы поселка Белая Березка в Трубчевском районе получили ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он добавил, что пострадавших госпитализировали, им оказывают помощь. Также повреждения получили три многоквартирных дома.

Всего за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 249 вражеских дронов, в том числе над Брянской областью.

Ранее две женщины погибли при обстреле села Смородино в Грайворонском округе. Еще одну местную жительницу отправили в больницу с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья, ее состояние оценивается как тяжелое.