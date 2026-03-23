Почти 250 дронов сбили за ночь над территорией России

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 249 украинских беспилотников в небе над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны сбивали над Азовским морем, Московским регионом, Тульской, Тверской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями.

Также силы ПВО работали по воздушным целям над Ленинградской, Курской, Калужской, Владимирской, Брянской и Белгородской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что подразделения РЭБ и ПВО ликвидировали более 50 украинских беспилотников. В порту Приморска емкость с топливом получила повреждение, произошел пожар. Специалисты начали тушение, персонал своевременно эвакуировали.

Ранее бойцы спецназа Росгвардии в Белгородской области сорвали попытку атаки украинского дрона по месту встречи главы региона Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино.