Две женщины погибли, одна получила ранения из-за обстрела ВСУ в селе Смородино

В селе Смородино Грайворонского округа при обстреле ВСУ погибли два человека, еще один был ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, погибли две женщины», — написал он.

Еще одну женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Социальный объект разрушен. Кроме того, уничтожено огнем торговое здание. Сейчас идет разбор завалов, который осложняется постоянными атаками вражеских дронов.