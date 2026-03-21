Две женщины погибли, одна получила ранения из-за обстрела ВСУ в селе Смородино

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

В селе Смородино Грайворонского округа при обстреле ВСУ погибли два человека, еще один был ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, погибли две женщины», — написал он.

Еще одну женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Социальный объект разрушен. Кроме того, уничтожено огнем торговое здание. Сейчас идет разбор завалов, который осложняется постоянными атаками вражеских дронов.

Ранее мужчина получил ранение из-за детонации дрона ВСУ под Белгородом. Ему диагностировали минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте