Две женщины погибли, одна получила ранения из-за обстрела ВСУ в селе Смородино
В селе Смородино Грайворонского округа при обстреле ВСУ погибли два человека, еще один был ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, погибли две женщины», — написал он.
Еще одну женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в Грайворонскую ЦРБ.
Социальный объект разрушен. Кроме того, уничтожено огнем торговое здание. Сейчас идет разбор завалов, который осложняется постоянными атаками вражеских дронов.
Ранее мужчина получил ранение из-за детонации дрона ВСУ под Белгородом. Ему диагностировали минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.
