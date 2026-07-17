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Две женщины пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Васильевке

Балицкий: украинский БПЛА атаковал жилой дом в Васильевке

Фото: РИА «Новости»

Многоквартирный дом в центре Васильевки в Запорожской области атаковал беспилотник противника. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

В результате удара пострадали две местные жительницы 1944 и 1985 годов рождения.Обеих женщин госпитализировали.

В нескольких квартирах зафиксировали значительные повреждения. На месте продолжат работать оперативные службы, специалисты установят последствия атаки.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что региональное правительство намерено ходатайствовать о посмертном награждении главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Он погиб в результате атаки украинского беспилотника по служебному автомобилю.