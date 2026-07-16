Погибшего при атаке ВСУ главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде

Правительство Запорожской области подаст прошение о представлении к государственной награде посмертно главного инженера Запорожской атомной станции Александра Яковлева, погибшего при ударе украинского беспилотника. Об этом в комментарии «Вестям» заявил глава региона Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что специалист проработал на станции более 20 лет и поддерживал коллектив, когда начались перебои с подачей электроэнергии.

«Правительством Запорожской области принято решение о представлении его к государственной награде, к сожалению, посмертно, а также будут выплачены семье все необходимые компенсации», — заявил Балицкий.

Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев и сопровождавший его водитель Дмитрий Филиппов погибли при ударе украинского беспилотника по машине.

Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, в момент атаки служебный автомобиль выехал за пределы станции и направлялся в Энергодар.