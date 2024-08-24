Детонация взрывоопасных объектов началась в Воронежской области после ликвидации дрона ВСУ

Губернатор Гусев: пожар начался после падения частей сбитого дрона под Воронежем

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны в Воронежской области сбили несколько беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал он.

До этого губернатор заявил, что над территорией области силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотник самолетного типа. Из-за падения дрона в одном из муниципалитетов загорелась трава. Пожар потушили. 

По предварительной информации, один человек получил осколочное ранение. Ему оказали всю необходимую помощь. Серьезных нарушений на земле не зафиксировали. Опасность атаки беспилотников в регионе сохранилась.

Ранее Глава города Льгов в Курской области заявил, что ВСУ обстреляли регион кассетными боеприпасами. Он призвал не приближаться к обломкам и подозрительным предметам.

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