Минобороны: ВСУ за неделю в зоне СВО потеряли до 14 560 человек

Вооруженные силы Украины за неделю в зоне проведения специальной военной операции потеряли до 14 560 военнослужащих в результате действий группировок российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Самые крупные потери украинские войска понесли от продвижения «Южной» группировки войск, которая улучшила свое положение по переднему краю. В ходе боев российские бойцы уничтожили четыре механизированных, мотопехотную, три штурмовых и две аэромобильных бригады ВСУ, а также бригаду теробороны.

Общие потери ВСУ на этом участке фронта составили до 3825 человек личного состава. Кроме того, они лишились девять бронированных машин, 29 автомобилей, 50 орудий артиллерии и три склада с оружием.

Находившиеся в зоне ответственности группировки войск «Север» украинские боевики не досчитались 2765 человек личного состава. На этом участке ВСУ потеряли самое большое количество военной техники за неделю: 33 танка, 221 боевую бронированную машину, восемь бронетранспортеров и 117 автомобилей.

Отразившая 12 контратак и ударившая по формированиям пяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны группировка войск «Запад» вышла на выгодные рубежи и позиции. За неделю российские бойцы уничтожили до 3450 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и 34 автомобиля.

Освободившие села Лисичное, Ивановка и Сергеевка бойцы группировки «Центр» за неделю ликвидировали до 3195 военнослужащих, четыре танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

Боевые действия группировки «Восток» привели к потерям ВСУ 770 человек личного состава, восьми складов с боеприпасами и 19 орудий полевой артиллерии. Еще 555 украинских боевиков уничтожили войска группировки «Днепр».

Ранее российские военные атаковали украинские мобильные группы, пытавшиеся прорваться в Курскую область.