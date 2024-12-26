Две украинские ракеты сбили под Курском

Российские системы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района», — уточнили в администрации.

По предварительным данным, среди мирного населения нет погибших и пострадавших.

Жителям напомнили, что при обнаружении обломков беспилотников к ним ни в коем случае нельзя приближаться. О находке нужно сообщить в экстренные службы по единому номеру 112.

Ранее украинские военные нанесли удар по Льгову, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате обстрела четыре местных жителя погибли, еще пятеро получили ранения.