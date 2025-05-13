ВСУ собирают силы на границе для возможного прорыва в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, командование ВСУ стягивает к границе колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона. Группировка расположена между Стародубским и Климовским районами. С украинской стороны уже собрано от полутора до двух тысяч бойцов.

Разведка указывает, что противник может начать боевые действия уже завтра. Украинское командование рассчитывает захватить часть российской территории, чтобы использовать ее как разменную карту в переговорах.

Незадолго до этого российские военные пресекли аналогичное наступление ВСУ в Белгородской области в районе Демидовки и Поповки. Тогда ВС России провели зачистку лесопосадок, после чего сами перешли границу и закрепились в населенных пунктах Приходы и Марьяны. Наступление велось через участки, которые украинская армия ранее использовала для продвижения на Демидовку.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины готовят плацдарм для ввода основных сил, чтобы прорвать границу Курской области.