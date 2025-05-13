ВСУ начали готовить плацдарм для прорыва границы Курской области

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины готовят плацдарм для ввода основных сил, чтобы прорвать границу Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«В настоящее время враг задействует пехотные группы, задачей которых является прорыв передовых линий заграждения у границы», — написали авторы поста.

Украинские боевики продолжают целенаправленно атаковать два направления — Теткино и Новый Путь. Диверсанты стали чаще мелькать на катерах на реке Сейм. ВСУ могут пойти в более серьезную атаку, считают авторы канала.

По их данным, противник копит силы в тылу, перебрасывая ЧВК из разных стран. Также враг активно работает на Курском направлении авиацией.

ВСУ уже пытались снова прорваться на Курщину в начале мая. В наступлении участвовали до 250 украинских боевиков и более 15 единиц тяжелой техники.

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