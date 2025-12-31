В Красноармейске и Родинском уничтожили две ДРГ ВСУ при попытке вывесить флаги

Российские военные ликвидировали две разведывательно-диверсионные группы ВСУ при попытке вывесить украинские флаги на фасадах зданий в Красноармейске и Родинском. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В Красноармейске и Родинском уничтожены две ДРГ, пытавшиеся установить украинские флаги на фасадах зданий», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что боевики задействуют дроны «Баба-яга» для установки государственных символов Украины ради попытки убедить население и Запад в сохранении присутствия ВСУ в утраченных населенных пунктах.

До этого стало известно, что командование ВСУ отправило боевиков в Купянск для постановочной фотосессии. Однако российские военные обнаружили их и взяли в плен.

Военный эксперт Алексей Живов отмечал, что освобождение Гуляйполя и Степногорска откроет ВС России путь к Запорожью. Следующей целью может стать Днепропетровск.