Две гидроэлектростанции на Украине получили критический урон
«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух гидроэлектростанций
На Украине две гидроэлектростанций получили критические повреждения. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго».
Там заявили, что энергетические объекты попали под обстрел в пяти регионах страны.
«Под ударом оказались и две гидроэлектростанции», — рассказали в компании.
Под атакой также оказались три объекта энергетики во Львовской области.
Минобороны России 1 июня сообщило о нанесении группового удара по энергообъектам Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Российские войска применили высокоточное оружие большой дальности. Всех целей удара удалось достичь.
Всего за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 25 групповых атак.