Две гидроэлектростанции на Украине получили критический урон

«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух гидроэлектростанций

На Украине две гидроэлектростанций получили критические повреждения. Об этом сообщила компания «Укргидроэнерго».

Там заявили, что энергетические объекты попали под обстрел в пяти регионах страны.

«Под ударом оказались и две гидроэлектростанции», — рассказали в компании.

Под атакой также оказались три объекта энергетики во Львовской области.

Минобороны России 1 июня сообщило о нанесении группового удара по энергообъектам Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Российские войска применили высокоточное оружие большой дальности. Всех целей удара удалось достичь.

Всего за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 25 групповых атак.

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

«Базовых станций нужно много». Качество связи в России станет хуже?

Ипотека, пособия и «Честный знак». Что изменится в России с 1 июня 2024 года

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте