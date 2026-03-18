Две девочки пострадали из-за атаки БПЛА в Адыгее

Боевики ВСУ атаковали Тахтамукайский район республики, в результате двое детей получили осколочные ранения. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Пострадавших госпитализировали в ЦРБ, угрозы для их жизни нет.

«Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения», — отметил глава республики.

Он также пожелал детям скорейшего выздоровления.

В ночь на 18 марта средства противовоздушной обороны отразили атаку 85 дронов ВСУ. Налеты отбили в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае, Ленинградской, Брянской, Воронежской, Астраханской и других областях.

В Краснодаре обломки украинских беспилотников повредили несколько объектов. В Прикубанском округе пострадала кровля многоквартирного здания, балкон и квартира. Также осколками посекло 10 машин.

В Центральном округе части дронов задели стену, повредили остекление окон частного дома и семь припаркованных авто.