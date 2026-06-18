Две девочки получили ранения после атаки ВСУ на автомобиль в брянском приграничье

Ковальчук: при атаке ВСУ на машину в Чуровичах пострадали девочки 10 и 11 лет

В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Брянской области ранения получили две девочки 10 и 11 лет. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

В селе Чуровичи мать с двумя детьми ехала на машине, она пыталась уйти от удара беспилотника, но сделать это не удалось.

«Обе девочки ранены, одна — в тяжелом состоянии. Их незамедлительно доставили в больницу, медики делают все возможное. Подключили лучших специалистов, держу ситуацию на личном контроле», — написал Ковальчук.

Днем ранее боевики ВСУ беспилотников атаковали автобус в Брянской области, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения, двух детей доставляют в республику в тяжелом состоянии.