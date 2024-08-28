Две авиационные бомбы ВСУ сбили в Курской области

В приграничном районе Курской области средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Украинские войска пытались атаковать регион управляемыми авиационными бомбами днем 28 августа, сообщил Смирнов.

«Благодарю наших бойцов ПВО», — написал он.

Перед атакой ВСУ в Курской области объявили ракетную опасность. Глава региона попросил местных жителей найти укрытие.

Ранее ВСУ атаковали Курскую областью вечером 24 августа. Все четыре вражеские ракеты удалось сбить системе ПВО.

После очередного обстрела пиротехники МЧС России обезвредили в приграничье боевую часть ракеты «Точка-У». Работники ведомства также очистили от взрывоопасных предметов подъезды и подходы к магистральной ветке газопровода. За все время саперы уничтожили более 150 боеприпасов в Курской области, добавили в МЧС.