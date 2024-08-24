Боевую часть ракеты «Точка-У» обезвредили под Курском

Пиротехники МЧС обезвредили боевую часть «Точки-У» в Курской области

Пиротехники МЧС России обезвредили в Курской области боевую часть ракеты «Точка-У», которую запустили украинские боевики. Как сообщили в Telegram-канале министерства, специалисты отыскали все опасные элементы, вывезли их и уничтожили на полигоне.

«За все время саперы уничтожили более 150 боеприпасов», — отметили в пресс-службе.

Пиротехники также очистили от взрывоопасных предметов подъезды и подходы к магистральной ветке газопровода. Начались работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ВСУ обстреливали дороги, по которым эвакуировались мирные жители. Из-за этого людей не могли вывозить на автобусах.

Украинские военные атаковали курское приграничье ранним утром 6 августа. Солдаты бомбили жилые дома и машины, жителям пришлось срочно уезжать, многие разместились в пунктах временной эвакуации. Неравнодушные россияне собирают для пострадавших гумпомошь.

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