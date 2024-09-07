Две авиабомбы ВСУ сбили в небе над Курской областью

Смирнов сообщил о ликвидации двух авиабомб ВСУ в Курской области

Российские силы ПВО в субботу утром сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Утром в субботу в приграничном районе Курской области сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.

Перед этим глава региона призывал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице — зайти в укрытие или ближайшее здание. Позднее он объявил отбой режима ракетной опасности.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщал об уничтожении одной единицы автотранспорта ВСУ, артиллерийской установки, двух дронов, двух минометов и двух танков противника в Курской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ВС России способны «выдавить» националистов с занятых позиций в этом регионе.