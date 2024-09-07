В Кремле заявили о способности России выдавить ВСУ из Курской области

Песков: России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области

Российским военным хватит необходимых сил и средств, чтобы выдавить боевиков ВСУ с территории Курской области и обеспечить защиту Белгорода. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ранее на пленарной сессии ВЭФ-2024 заявил, что для Вооруженных сил страны является священным долгом сделать все необходимое, чтобы выбросить противника с территорий России.

«Да», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, хватит ли России сил и средств, чтобы защитить Белгород и выдавить противника с территории Курской области.

Украинские боевики утром 6 августа перешли государственную границу РФ в Курской области и заняли несколько районов. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что продвижение националистов остановили. По его словам, операция в регионе завершится полным разгромом противника и выходом на государственную границу.